Mafie: Cirielli, ricordo delle vittime resti indelebile

- "In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il mio commosso pensiero va alle donne e agli uomini che hanno pagato con la propria vita il caro prezzo della libertà di tutti”. Lo ha dichiarato in una nota il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. “Il ricordo di tutti coloro che sono morti per mano delle mafie – magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine, giornalisti, sindacalisti, preti, politici e semplici cittadini – resti indelebile e rappresenti per i posteri un perenne monito a continuare a combattere contro le organizzazioni criminali”, ha aggiunto il viceministro. “E le parole sagge e giuste del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – stamattina a Casal di Principe per celebrare Don Peppino Diana, atrocemente assassinato dalla camorra nel 1994 – impreziosiscono la simbolica giornata dedicata alle vittime innocenti delle mafie”, ha proseguito Cirielli. “Servitori dello Stato, eroi moderni, caduti nella lotta al crimine organizzato. A loro la nostra più profonda gratitudine. Cosa Nostra li ha uccisi ma certamente non ha cancellato le loro idee e il loro impegno civile. Il loro luminoso esempio sia viva e perenne testimonianza per i giovani”, ha concluso Cirielli.(Com)