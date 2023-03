Expo 2030: Angelucci (Pd Roma), grande soddisfazione per sostegno Ue a candidatura Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

22 luglio 2021

- Il sostegno delle istituzioni europee e delle delegazioni Ue in tutto il mondo alla candidatura di Roma per Expo 2030 "è un motivo di grande soddisfazione, che premia un progetto solido e innovativo". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino del Partito democratico e presidente della commissione Turismo, moda e relazioni internazionali, Mariano Angelucci. "Significa - aggiunge - che la proposta che proviene dalla Capitale, che il Comitato promotore sta illustrando a livello internazionale è di valore e competitiva. Una Expo che vuole premiare inclusione, sostenibilità e territori e che coniuga questi temi con l'obiettivo di lasciare alla città e ai suoi quartieri opere e investimenti per la vivibilità e il futuro. Grazie al sindaco Gualtieri e grazie all'opera di diplomazia, italiana ed europea, che sta sostenendo in ogni sede un progetto che da oggi vede più vicine e accomunate nella sfida Roma ed Europa. Continueremo a lavorare per raggiungere questo straordinario obiettivo", conclude Angelucci. (Com)