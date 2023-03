Ue: Candiani (Lega), "Qatargate" antipasto di un futuro "Chinagate"?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda 'Qatargate' ha provocato un grave danno di credibilità al nostro Paese che deve essere ripristinato. Se è vero che la responsabilità penale è individuale, è necessaria una riflessione sui rapporti tra politica e lobby in danno della democrazia. Gli atti dell'indagine raccontano dell'intreccio tra gli europarlamentari coinvolti e il sistema lobbistico, per privilegiare affari rispetto agli interessi dei cittadini che invece avrebbero dovuto rappresentare. E ci preoccupano quindi certe scelte in campo ambientale dell'Ue, che sembrano non avere nulla a che vedere con l'ambiente e molto con interessi economici. È forse l'antipasto di un futuro 'Chinagate'?". Lo ha dichiarato il deputato della Lega Stefano Candiani, dichiarando il voto favorevole della Lega alla mozione di maggioranza sul "Qatargate". (Rin)