Sardegna: Deidda (FdI), tavolo di confronto per ultimare lavori dell’ex tensostruttura Lunardi”

- Un tavolo di confronto con la Regione Autonoma della Sardegna, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il Comune di Porto Torres e la Direzione Marittima di Olbia - Capitaneria di Porto Torres per trovare una rapida soluzione e terminare i lavori dell'ex tensostruttura “Lunardi”, da tempo incompiuta, nel più breve tempo possibile. Lo propone Salvatore Deidda (FdI), Presidente della IX Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. “Nella scorsa legislatura, dai banchi dell’opposizione, mi ero già occupato dell’opera incompiuta situata a Porto Torres, l’ex tensostruttura ‘Lunardi’. Gli scorsi esecutivi non hanno mai risposto. Oggi, invece, la pronta risposta del Governo Meloni, con il sottosegretario Ferrante, all’interrogazione della collega di Francesca Ghirra. In qualità di Presidente della IX Commissione Trasporti ho scritto all’ufficio tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, che ringrazio per avermi fornito un quadro chiaro della situazione”. (Rsc)