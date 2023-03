Russia-Cina: Putin e Xi firmano due dichiarazioni congiunte su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno firmato oggi al Cremlino due dichiarazioni congiunte. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Tass", la prima dichiarazione riguarda l'approfondimento delle relazioni di partenariato globale e l'interazione strategica tra la Federazione Russa e la Cina. Il secondo documento firmato dai due leader riguarda il piano per lo sviluppo delle aree prioritarie della cooperazione economica russo-cinese fino al 2030. In totale, a seguito della visita del presidente cinese, si prevede di firmare più di dieci documenti sullo sviluppo della cooperazione tra Mosca e Pechino in diverse aree. (Rum)