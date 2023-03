Infrastrutture: ministero, assegnati oltre 103 milioni di euro per 36 stazioni di rifornimento idrogeno in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 36 i progetti relativi alla realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile, finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Costo totale oltre 103 milioni di euro, pari a circa il 40 per cento dei 230 milioni di euro stanziati per l’attuazione della misura nel periodo 2021–2026. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Entro il secondo trimestre 2026, è stabilita la messa in esercizio delle stazioni di rifornimento, in linea con la direttiva Ue sui combustibili alternativi. La graduatoria, al momento provvisoria, in attesa dell’acquisizione della documentazione e delle garanzie da parte dei soggetti beneficiari, vede dislocate stazioni su tutto il territorio nazionale. (Rin)