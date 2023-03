© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incredulità, dolore, rabbia, frustrazione perché come abbiamo potuto non capire, non vedere, non aiutare?". Lo ha detto il senatore del Partito democratico, Dario Franceschini, intervenendo in Aula durante la commemorazione del senatore Bruno Astorre. "Ha fatto della politica uno strumento per far del bene alle singole persone", ha aggiunto.(Rin)