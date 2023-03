Ucraina: Cattaneo (FI), Berlusconi lungimirante, pace va perseguita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi anche in politica estera “ha avuto sempre una visione lungimirante. Lo ha confermato anche quando ha invitato tutti a riflettere sulla necessità della pace in Ucraina, da perseguita per via diplomatica”. Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, ospite a "Oggi è un altro giorno" su Rai 1. “È positivo che la Cina dialoghi con la Russia, ma avremmo preferito che a lanciare una iniziativa per la pace fosse stata l'Europa perché la Cina è la vera sfida del prossimo secolo", ha sottolineato Cattaneo, che ha aggiunto: "La posizione che Forza Italia ha sempre rivendicato non è in contraddizione con l'impegno a essere sempre fedeli alla Nato, nell'alveo dell'atlantismo e a fianco degli Stati Uniti. Ma dentro a questa collocazione non deroghiamo mai a dire la nostra, ovvero che la via diplomatica non deve essere mai abbandonata". (Rin)