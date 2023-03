Ucraina: il gruppo russo Wagner recluta i militari afgani addestrati dalla Nato fuggiti in Iran (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari che si trovano in Iran, Pakistan, ma anche in altri Paesi come la Turchia, fanno lavori umili per pochi dollari al giorno, senza alcuna garanzia di futuro e di sostentamento per le proprie famiglie, portandoli ad accettare senza molte altre possibilità un’offerta come quella della compagnia di mercenari russa. “Con un costo irrisorio, la Russia può impiegare militari professionisti con una esperienza elevatissima. I russi erano disposti a cercare queste persone in giro per il mondo, ma se li trovano praticamente davanti alla porta di casa”, sottolineano ancora le fonti consultate da "Nova". “L’Iran ultimamente ha facilitato il loro ingresso nel Paese. Prima era molto difficile e ci volevano diverse settimane per avare un visto per un militare che decideva di passare il confine. Ora le autorità iraniane impiegano poco più di 24 ore per consegnare i documenti. Una volta entrati in Iran, i Guardiani della rivoluzione islamica individuano le persone e avviano il processo di cernita in base alle richieste di Mosca”, sottolineano le fonti. (segue) (Res)