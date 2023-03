Ucraina: il gruppo russo Wagner recluta i militari afgani addestrati dalla Nato fuggiti in Iran (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex militari del dissolto Esercito nazionale afgano fuggiti in Iran appartengono non solo alle forze di terra, ma anche all’Aeronautica. Inoltre, sono di diverse componenti etniche e religiose, quindi anche molti pashtun (l’etnia a cui appartengono anche i talebani e maggioritaria in Afghanistan). Infatti, come sottolineato dalle fonti di “Nova”, dopo la loro salita al potere, i talebani hanno perseguitato in modo indistinto tutti gli appartenenti alle Forze armate della dissolta Repubblica islamica, a differenza dei funzionari e dei politici del dissolto governo di Kabul di etnia pashtun reintegrati in parte nella società e a cui è permesso uscire dal Paese. (segue) (Res)