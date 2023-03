Ucraina: il gruppo russo Wagner recluta i militari afgani addestrati dalla Nato fuggiti in Iran (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due decenni di permanenza in Afghanistan, gli Stati Uniti hanno speso oltre 81 miliardi di dollari in armi, attrezzature e addestramento per le forze di sicurezza dell'Afghanistan, secondo stime dell’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri), cifra che sale a 88 miliardi se si considera anche la Polizia. A ciò vanno aggiunti anche i contributi degli altri Paesi Nato. Gli Usa hanno ricostruito l'esercito afgano a partire dal 2003. Secondo i dati del dipartimento della Difesa Usa, i membri delle Forze armati sono passati tra il 2003 al 2021 da 6.000 a 182.071, mentre le forze di polizia da zero a 118.628. Al suo massimo, l'Esercito nazionale afghano contava sette corpi, ognuno responsabile di un'area del paese. L'istituzione dei corpi è iniziata quando sono stati istituiti quattro comandi regionali con alcuni membri del personale nel settembre 2004. Per un periodo anche l'Afghan National Army Air Corps – l’aeronautica afgana - è stato tra i corpi, prima di essere diviso come forza aerea separata. Ogni corpo aveva da tre a quattro brigate subordinate e ogni brigata aveva quattro Kandak (battaglioni) di fanteria come unità di combattimento di base. Ad ogni kandak di fanteria era assegnata un'area specifica di cui era responsabile. (Res)