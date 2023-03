Speciale scuola: Floridia (M5s), parte percorso mobilitazione in sua difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte un percorso un percorso di mobilitazione in difesa della scuola, un bene comune e indivisibile di cui si parla poco e che, con questo governo, è sotto attacco. Con Giuseppe Conte e con i colleghi delle commissioni istruzione di Camera e Senato abbiamo incontrato alcuni rappresentanti dei sindacati della scuola con cui condividiamo questo orizzonte ed alcune battaglie comuni importantissime. La prima: 'sì' ad una scuola pubblica che sia messa al centro di ogni strategia per il presente ed il futuro del paese, esattamente come tutti hanno detto durante la pandemia mentre oggi chi governa sta facendo esattamente il contrario. 'No' ai tagli e alle chiusure di istituti programmati da questo governo. In legge di bilancio hanno stabilito tagli per 4 miliardi nei prossimi anni e la possibile chiusura e accorpamento di oltre 700 scuole sui territori. 'Sì' a stipendi più dignitosi per il personale scolastico, in linea con gli altri Stati europei. 'No' al progetto scellerato di regionalizzazione del sistema scolastico nazionale voluto dalla destra con la legge sulle autonomie. Non accetteremo mai che esistano studenti di serie A e di serie B e che un diritto primario come l'istruzione sia oggetto di una inaccettabile disuguaglianza a seconda di dove uno nasce. Presto ci saranno aggiornamenti". Lo scrive su Facebook la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Barbara Floridia. (Rin)