21 luglio 2021

- Ad aprile i tempi saranno maturi per apertura del 20-30 per cento agli studenti nelle facoltà di medicina sulla base del mercato del lavoro. Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, a Cagliari per la cerimonia di inaugurazione del 402° anno accademico dell'Università di Cagliari “Sono da rivedere i criteri delle scuole di specializzazione perché non possiamo poi permetterci che una volta ottenuta l'apertura, compatibilmente con le esigenze delle singole facoltà, ci sia un collo di bottiglia”, ha aggiunto l'esponente del Governo sul sito di Sos Enattos, a Lula, candidato ad ospitare l'Einstei Telescope, il più grande interferometro per lo studio delle onde gravitazionali. (Rsc)