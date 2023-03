Speciale scuola: Torino, il 24 e 25 marzo torna il Salone dell'Orientamento del Politecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 e il 25 marzo ritornerà il Salone dell'Orientamento del Politecnico di Torino per supportare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del percorso universitario. Ci saranno stand allestiti per presentare i corsi di laurea triennale e un ricco programma di incontri tematici e lezioni aperte per far conoscere le specificità di un’offerta formativa che garantisce sbocchi professionali e retribuzioni superiori alla media nazionale (più del 90 per cento dei laureati lavorano a un anno dal titolo e con una retribuzione superiore del 19 per cento secondo i dati Almalaurea 2021) e un campus internazionale in espansione, con quasi 39 mila studenti e studentesse che hanno a disposizione residenze, impianti sportivi e proposte culturali. (Rpi)