Cina: celebrazione Italian Design Day in tutto il Paese, focus sulla sostenibilità

Si è tenuta oggi a Pechino la settima edizione dell'Italian Design Day, nel quadro della rassegna tematica annuale lanciata nel 2017 dalla Farnesina in collaborazione con il ministero della Cultura. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata d'Italia. L'evento è stato organizzato dall'ambasciata in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura, l'Agenzia Ice e la Camera di commercio italiana in Cina. Nel quadro dell'iniziativa, che quest'anno ha avuto come tema "La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e per l'ambiente", sono state allestite l'esposizione "Light on Made in Italy" e una mostra dedicata alle realtà italiane del settore del design e dell'architettura presenti in Cina. L'evento ha visto anche la speciale partecipazione del noto architetto Mario Cucinella, ambasciatore del Design per Pechino, e il contributo del Salone del Mobile e di aziende italiane come Targetti, IGuzzini, Enel X, Stefano Boeri Architetti e Agd Interior Design & Architettura. Nell'inaugurare l'evento di Pechino, l'incaricato d'affari italiano, Emanuele di Lorenzo Badia, ha valorizzato "il ruolo chiave del design nella sfida globale della sostenibilità, per concepire e sviluppare prodotti innovativi che riescano a coniugare funzionalità e benessere". Nel corso della serata si è inoltre valorizzata la candidatura di Roma all'Expo 2030, grazie alla presenza di Romeo Orlandi, "special ambassador" per l'area asiatica del Comitato di promozione.