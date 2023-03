Cina: celebrazione Italian Design Day in tutto il Paese, focus sulla sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il design italiano è stato protagonista anche in altre città della Cina. A Shanghai, il consolato generale d'Italia e l'Istituto italiano di cultura hanno organizzato, presso il Design Innovation Institute, il panel dal titolo "Sostenibilità e bellezza: potrà il design salvare il mondo?" con la collaborazione del noto designer Aldo Cibic, durante il quale è stata promossa la prossima edizione del Salone del Mobile di Milano. A Canton le celebrazioni dell'Italian Design Day sono state inserite nel contesto della Guangzhou Design Week – fra le principali rassegne di settore nel Sud della Cina – che quest'anno era dedicata proprio al tema della sostenibilità e che ha permesso di dare ampio risalto alla rassegna italiana, anche grazie all'intervento di Andra Giordano, testimonial dell'Idd per Canton. (segue) (Com)