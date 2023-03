Cina: celebrazione Italian Design Day in tutto il Paese, focus sulla sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Hong Kong, il consolato generale ha organizzato l'Idd 2023 in collaborazione con l'Hong Kong Design Institute e con l'Istituto europeo di design di Milano. L'architetto Giovanni Ottonello, ambasciatore del design per Hong Kong, ha svolto un workshop rivolto a un gruppo di studenti dell'Hkdi e poi un seminario per un pubblico di addetti ai lavori tra architetti, designer e professionisti del settore. Sono intervenute anche le aziende Goppion e Pagani Automobili, illustrando l'importanza della luce nelle scelte di design relative alle rispettive produzioni. L'Idd continuerà a Chongqing con una conferenza, organizzata dal consolato italiano in collaborazione con l'Accademia delle belle arti del Sichuan e la Camera di commercio italiana in Cina, cui prenderanno parte, tra gli altri, Cucinella e Wang Liduan, docente presso l'Accademia delle belle crti del Sichuan. (Com)