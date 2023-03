Mafie: Zaia, su tema coinvolgere nuove generazioni e scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come istituzioni "dobbiamo coinvolgere le nuove generazioni su questi temi, a partire dalle scuole". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in occasione della Giornata regionale dedicata alla memoria e all'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita con legge regionale 28 dicembre 2012. Zaia ha poi aggiunto: "Dobbiamo combattere ogni forma di mafia e infiltrazione puntando sulla cultura della legalità". "Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati e si impegnano ogni giorno contro le mafie, a partire dagli inquirenti e tutte le Forze dell'ordine, perché c'è molto da fare come dimostrano le molte inchieste, aperte anche in Veneto" ha concluso. (Rev)