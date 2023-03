Calcio: Gualtieri, su stadio Pietralata entro aprile iter in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la delibera di interesse pubblico per lo stadio dell'As Roma a Pietralata "penso che la procedura sicuramente si potrà concludere, auspico, entro aprile. Questi sono passaggi rilevanti perché si definiscono in maniera finale le prescrizioni che, a mio giudizio, sono a portata della società e del progetto". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato dall'emittente radiofonica Radio Romanista. "Ci sono naturalmente accorgimenti necessari per andare avanti, soprattutto per quanto riguarda il tema della mobilità e la messa in sicurezza dell'ospedale Pertini: noi lo abbiamo detto e la società lo sa", ha sottolineato. L'interlocuzione con l'As Roma "è costante anche se questo non vuol dire che sia un progetto che facciamo insieme, la proposta è della Roma - ha concluso Gualtieri -. L'interlocuzione è sempre stata positiva, soprattutto sull'aspirazione generale del progetto". (Rer)