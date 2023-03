Ue: Enria (Bce), banche siano vigili alla luce dell'incerta situazione dell'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Consiglio di vigilanza della Bce, il rialzo dei tassi di interesse avviato dall'Eurotower nel luglio del 2022 è generalmente positiva per il settore bancario. Per Enria, ulteriori strette monetarie potrebbero avere un effetto positivo sugli utili degli istituti di credito se le previsioni sull'andamento dell'economia dell'Eurozona dovessero essere verificate. Tuttavia, ha aggiunto il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, “se deviamo dallo scenario di base e prendiamo in considerazione sviluppi più sfavorevoli, le cose potrebbero andare diversamente”. In particolare, chi ha avuto accesso al credito potrebbe avere difficoltà a rimborsare il proprio debito su portafogli tradizionalmente molto sensibili ai costi di finanziamento. (segue) (Geb)