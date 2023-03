Ue: Enria (Bce), banche siano vigili alla luce dell'incerta situazione dell'economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione del Consiglio di vigilanza della Bce si concentra sui prestiti al consumo, sui mutui immobiliari e sul credito concesso a società fortemente indebitate. In considerazione dell'inasprimento della politica monetaria dell'Eurotower, per Enria le banche dovrebbero anche monitorare i rischi di liquidità e di finanziamento. In tale prospettiva, è necessario adattare la gestione del rischio e il controllo strategico, perché alcune strategie di gestione del debito possono essere messe alla prova da un contesto di finanziamento più difficile. Al riguardo, Enria ha avvertito: “Vi è il rischio che le banche vengano colte alla sprovvista”. Il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce ha, infine, avvertito che “non stiamo osservando abbastanza progressi” nel controllo dei rischi e di gestione aziendale interna da parte degli istituti di credito. (Geb)