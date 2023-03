Ue: Cavo (Nm), sosteniamo mozione maggioranza su "Qatargate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa riflettere che nello scandalo 'Qatargate' emerga l'ipotesi di un sistema che sta inquinando l'istituzione Parlamento europeo ed il suo funzionamento". E' quanto ha detto l'onorevole Ilaria Cavo, di Noi moderati, nella sua dichiarazione di voto sulla mozione che riguarda il Qatargate. "Siamo garantisti da sempre - ha proseguito la parlamentare - e non accettiamo che le eventuali colpe che saranno accertate possano in qualche modo offuscare l'immagine del nostro Paese. C'è un problema di regole, di assenza di limiti netti. Gravissimi i reati ipotizzati: riciclaggio di danaro, corruzione e contiguità fra politici e lobby, anche attraverso l'utilizzo di organizzazioni non governative finalizzate alla promozione dei diritti. Sarà la magistratura belga a fare il suo corso e l'auspicio è che siano accuse infondate. Ma come Paese fondatore dell'Unione europea, come europeisti convinti siamo però tenuti a chiederci se ci sia o meno un sistema corruttivo e come questo sistema possa essersi insinuato nelle istituzioni europee. Per questo è sempre più urgente e necessario avviare un percorso legislativo per una norma che regolamenti in maniera chiara e trasparente le lobby e l'esercizio dei gruppi portatori di interessi. Come Noi moderati - ha concluso cavo - sosteniamo questa mozione e chiediamo al governo di agire nelle competenti sedi europee a sostegno di ogni iniziativa utile al contrasto della corruzione e di farsi promotore di una necessaria regolamentazione delle attività di lobby; inoltre ad agire, nelle sedi opportune e, se del caso, secondo le procedure previste dalla giurisdizione belga, al fine di costituirsi come parte civile nel procedimento penale in essere, per la salvaguardia e tutela dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale". (Rin)