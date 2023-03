Bullismo: Zaia, su tema serve che tutti facciano la loro parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del bullismo serve che tutti facciano la loro parte. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che sul tema ha poi aggiunto: "Il ruolo educativo spetta in primis sempre alle famiglie. Serve che tutti facciano la loro parte in temi di prevenzione, anche i gestori dei social network, dove i giovani trascorrono gran parte del loro tempo. Serve poi un contrappasso: si obblighino i bulli a lavori socialmente utili, in quelle realtà che hanno sfregiato con i loro comportamenti. Anche questa è educazione alla legalità" ha poi concluso. (Rev)