Libano: tasso di cambio migliora dopo l’annuncio di un nuovo programma dalla Banca centrale

- La lira libanese ha registrato segnali di miglioramento nel mercato parallelo, nella giornata di oggi, dopo che il governatore della Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, ha annunciato un nuovo programma per la piattaforma di scambio elettronico regolamentata dalla Bdl, Sayrafa. In particolare, in un comunicato, Salamé ha affermato che a partire da oggi, 21 marzo, il tasso di cambio rispetto al dollaro è fissato a 90.000 lire. Le persone interessate potranno “acquistare dollari al tasso di Sayrafa” presso qualsiasi ufficio di cambio o banca, dove depositeranno le proprie lire e riceveranno biglietti verdi entro tre giorni. La misura, ha affermato Salamé, mira a “frenare l'impennata del tasso di cambio sul mercato parallelo". L’annuncio del governatore della Bdl è giunto dopo che, questa mattina, il tasso di cambio rispetto al dollaro ha raggiunto un nuovo minimo storico, pari a 143.000 lire, nel mercato parallelo, spingendo farmacie e stazioni di servizio e chiudere, e alimentando ulteriormente il malcontento dei cittadini, alcuni dei quali scesi in strada a protestare.(Lib)