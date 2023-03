Ue: Battilocchio (FI) su "Qatargate", serve riflessione su regole europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto è avvenuto a Bruxelles "si profila come uno degli scandali di maggiore dimensione che abbiano mai riguardato il Parlamento europeo. Utilizzare vicende giudiziarie che al momento sono ancora in fase di indagini, per strumentalizzazioni politiche è un metodo che non ci appartiene. Per Forza Italia, ovviamente, rimane ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato per tutte le persone già coinvolte nell'inchiesta e per quelle che eventualmente vi entreranno in futuro, nonostante il quadro indiziario di un certo rilievo, con montagne di soldi in contanti ritrovati appartamenti o dentro una valigia". È quanto ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, intervenendo in Aula, alla Camera, in dichiarazione di voto sulla mozione relativa al Qatargate. "Contestualmente, non possiamo astenerci da alcune riflessioni che ovviamente rivolgiamo a noi stessi. I processi, quando e se ci saranno, accerteranno le responsabilità penali degli imputati e forse potranno fornire elementi utili per capire se si sia trattato di casi isolati o di un sistema più ampio - ha continuato il parlamentare -. C'è bisogno di capire, a livello politico e magari di procedure parlamentari relative all'Europarlamento, che cosa non ha funzionato e perché. Se le regole attualmente attuate a Bruxelles relative al rapporto tra politica e rappresentanza di interessi siano ancora valide ed efficaci o se debbano essere in qualche modo riviste. Se le procedure parlamentari europee siano dotate di efficaci difese verso azioni che qualche Stato extraeuropeo potrebbe porre in atto per favorire o indirizzare decisioni a proprio vantaggio. Dovremmo valutare se l'attuale sistema dei collaboratori dei parlamentari europei, con ex deputati che passano a svolgere tale ruolo, debba essere sottoposto a verifica e anche a modifica", ha concluso Battilocchio, annunciando il voto favorevole di Forza Italia. (Rin)