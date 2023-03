Pnrr: Caudo (Rf), 100 progetti e 200 milioni di euro in Caput Mundi, Invitalia pubblica bandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di "Oltre 100 progetti per quasi 200 milioni di euro di lavori: è quanto prevedono i bandi per gli interventi di Caput Mundi pubblicati giovedì da Invitalia. L'Agenzia assicura la massima partecipazione di piccole e grandi imprese". Lo afferma in una nota il presidente della commissione capitolina Pnrr, Giovanni Caudo di Roma futura. "Questa è un'occasione importante per il sistema economico e per le imprese della Capitale - sottolinea -. È fondamentale che tutto il sistema delle imprese possa cogliere questa opportunità. Non si dimentichi poi la qualità dei progetti, in molti casi i progettisti saranno scelti dalle imprese e quindi il loro ruolo è decisivo anche per questo. Questi bandi - conclude - seguono quelli già assegnati, circa 150 milioni di euro, per la realizzazione degli interventi a Tor Bella Monaca, a Corviale, a Santa Maria della Pietà, a Casal Capranica e a Porto Fluviale". (Com)