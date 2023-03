Diritti: Rocca, riserve su maternità surrogata, ho visto abomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rimproveri all'assessore regionale del Lazio, Simona Baldassare "sono stati ingiusti: sulla maternità surrogata ho delle riserve, ma questo non vuol dire avere pregiudizi sulla questione delle coppie omosessuali. Io ho conosciuto l'abominio della maternità surrogata nella mia precedente veste, quando ho dovuto mandare una pediatra a prendere una bambina in Ucraina che aveva fatto il procedimento per la maternità surrogata ma poi, lasciata per un anno alla tata e disperata, si è rivolta al nostro consolato perché i genitori italiani avevano cambiato idea e la madre l'aveva rifiutata". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo in Consiglio regionale durante la replica. (segue) (Rer)