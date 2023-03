Ue: Calenda, ok risoluzione maggioranza su energia e transizione, assurdo no a Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voteremo a favore delle parti della risoluzione di maggioranza concernenti la tutela del mercato unico, l'energia e la necessità di rimodulare la transizione ambientale per evitare la desertificazione industriale dell'Ue". Lo ha detto il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. "Voteremo invece contro il punto sulla governance economica europea per la vostra assurda ostinazione a non ratificare il Mes e contro quello che mira a giustificare la vostra folle posizione sui balneari", ha aggiunto Calenda. (Rin)