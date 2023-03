Arabia Saudita: rilasciato cittadino Usa arrestato per tweet contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Riad hanno annunciato il rilascio di Saad Ibrahim Almadi, cittadino saudita-statunitense arrestato nel novembre del 2021 per avere pubblicato su Twitter una serie di messaggi in cui criticava la famiglia reale. Il figlio, Ibrahim, ha confermato all’emittente “Cnn” che il padre si trova attualmente a Riad, e che nei suoi confronti è stato emesso un divieto a viaggiare all’estero. Inizialmente, nei confronti del 72enne è stata emessa una condanna a 16 anni di reclusione per le sue critiche nei confronti del governo saudita. “Non sarà veramente libero fino a che non arriverà negli Stati Uniti”, ha detto il figlio, anche lui negli Usa. (Was)