Ue: Tubetti (Fd'I), con governo Meloni significativo cambio di marcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia guidata dal presidente Meloni ha dato dimostrazione, in poco tempo, di aver intrapreso un nuovo percorso, di essere in grado di esprimere una propria posizione e di difendere la sovranità italiana senza mai far venire meno la collaborazione le altre nazioni d'Europa". Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d'Italia Francesca Tubetti durante il suo intervento in Aula al Senato. "Grazie al presidente Meloni il governo italiano porterà avanti un significativo cambio di marcia, con azioni non più declinate a vantaggio delle banche, delle multinazionali e delle organizzazioni non governative. Ne è un esempio la revisione della legge di stabilità e delle regole dei cosiddetti aiuti di Stato, perché è proprio dalla volontà di adeguare le regole all'impegno massiccio della cosiddetta 'ricostruzione post pandemia' che si misurerà la determinazione di lavorare per un'Europa unita e non per singole aggregazioni di potere. Per quanto riguarda l'emergenza migranti poi, prosegue, il tema è in cima alla lista dell'agenda perché è assolutamente prioritario evitare il ripetersi di tragedie come quella di Cutro. E perché non può esserci un'Europa che condanna l'Italia ad essere l'unico presidio per i migranti senza censurare l'atteggiamento delle altre nazioni che negano l'approdo sulle loro coste. Magari facendo anche credere che la rotta balcanica arrivi in elicottero in Friuli Venezia Giulia. Non è questa l'Europa di solidarietà che vogliamo", ha concluso Tubetti. (Rin)