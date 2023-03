Ucraina: Licheri (m5s), Meloni prende in giro italiani dicendo che spendiamo per armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presidente Meloni, lei non deve venire in Senato a prendere in giro gli italiani. Perché quando dice che non stiamo spendendo un euro in armi perché stiamo svuotando i nostri arsenali militari, lei sa che gli arsenali militari non possono restare vuoti. Quindi lei deve venire qui e sinceramente dirci con i soldi di chi verranno reintegrati questi arsenali". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento cinque stelle Ettore Licheri intervenendo in Aula nel corso della discussione generale dopo le comunicazioni del presidente Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.(Rin)