Fvg: M5s, fotocamere al confine per fermare migranti sono "specchi per le allodole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Specchi per le allodole e mera propaganda. Il Movimento 5 stelle in Friuli Venezia Giulia bolla così l’imminente installazione di fotocamere sui boschi del Carso, annunciata dall’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, per fermare gli ingressi di migranti dalla rotta balcanica. “La destra ha vinto in questi anni promettendo il blocco navale, muri e la linea dura contro i ‘clandestini’: le solite balle a cui hanno fatto seguito, da quando è al governo, un aumento degli ingressi irregolari e nessuna soluzione concreta per migliorare la gestione dell'immigrazione”, sottolineano i cinquestelle. Secondo il gruppo consiliare pentastellato, è dall'inizio della legislatura regionale, nel 2018, che si attendono ‘misure urgenti in tema di sicurezza sul confine nazionale’. “Nulla è stato fatto in questi anni, ma a pochi giorni del voto per le elezioni regionali si riempiono le pagine dei giornali con la solita vuota propaganda”, continua il M5s. “I veri problemi sono la crisi umanitaria che ci attraversa, con esseri umani lasciati dormire per strada all'addiaccio, la necessità di velocizzare i trasferimenti dei richiedenti asilo, gli organici e gli spazi carenti per la polizia di Frontiera: questioni che non vengono affrontate, preferendo gli annunci e gli interventi spot per pura convenienza elettorale”. (Frt)