Sardegna: da Regione progetto Well per apprendimento lingue straniere dedicato ai più giovani (2)

- Le attività dovranno basarsi sulla formula dei laboratori extra-curriculari da proporre in modo strutturato ai bambini e ai ragazzi delle scuole primaria. I laboratori extracurriculari, già promossi negli anni passati con differenti obiettivi didattici, faciliteranno un diverso metodo di apprendimento della lingua inglese, adeguato ai destinatari già individuati e cioè con approccio ludico e pratico, considerando l’importanza decisiva di un apprendimento linguistico che inizi nei primi anni di scuola. Si dovrà approfittare del fatto che la “porta linguistica” a quell’età è completamente aperta tanto che imparano in modo naturale una seconda lingua. Inoltre, dovrà sempre essere presente per almeno il 50 per cento delle ore d’insegnamento un insegnante madrelingua, che utilizzi solo l’inglese nell’interazione con gli alunni. Tutte le attività dovranno concludersi entro il 30 giugno 2024. Sono beneficiarie dell’intervento le Autonomie scolastiche statali e le Scuole non statali paritarie della Sardegna. (Rsc)