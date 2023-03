Speciale difesa: Russia, Crimea, stato di emergenza a Dzhankoi a causa di attacco droni ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della città di Dzhankoi, situata in Crimea, hanno introdotto lo stato di emergenza a causa di un attacco lanciato ieri sera da uno squadrone di droni ucraini. A renderlo noto il capo dell'amministrazione municipale, Igor Ivin. L'attacco è stato denunciato ieri dal governatore della Crimea, Sergej Aksenov, secondo cui i droni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. E' stato precisato che una persona ha riportato ferie e almeno tre edifici e una linea elettrica sono state danneggiate. In un'intervista all'emittente televisiva "Crimea-24", Ivin ha reso noto che è ancora in corso la valutazione dei danni causati dall'attacco. (Rum)