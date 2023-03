Speciale difesa: Ue, Borrell, nostra risposta ha sorpreso molti, non abbiamo permesso che Russia ci dividesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La determinazione e l'azione messa in campo dall'Europa dopo l'inizio del conflitto in Ucraina "hanno sorpreso molti" Paesi. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso dell'intervento di apertura del Forum del partenariato per la sicurezza e la difesa Schuman del Seae. "Non abbiamo permesso che la Russia ci dividesse. Al contrario, siamo stati e continuiamo a essere uniti, più uniti che mai", ha detto ricordando l'adozione di 10 pacchetti di sanzioni da parte dell'Ue, e la riduzione della dipendenza dal petrolio e dal gas russo in pochi mesi. "Francamente, nessuno poteva immaginare che fossimo in grado di farlo", ha commentato Borrell. "Finora abbiamo mobilitato finora 3,6 miliardi di euro sulle strutture di pace europee per sostenere l'Ucraina con equipaggiamenti militari. E abbiamo infranto un tabù finanziando la fornitura di armi a un Paese in guerra utilizzando le nostre risorse comunitarie e non le risorse del bilancio dell'Unione europea", ha aggiunto. (Beb)