Speciale difesa: Africa, Borrell, gruppo Wagner ha sfruttato nostri errori, migliorare efficacia missioni civili

- Il gruppo Wagner ha sfruttato gli errori dell'Ue in Africa, co conseguenze devastanti per le popolazioni locali e la loro sicurezza. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso dell'intervento di apertura del Forum del partenariato per la sicurezza e la difesa Schuman del Seae. "Dobbiamo migliorare l'efficacia delle nostre missioni e operazioni civili e militari nel sostenere i nostri partner. Abbiamo tratto insegnamenti dalle sfide che abbiamo affrontato nella Repubblica Centrafricana e in Mali. In entrambi i Paesi, le nostre missioni non sono state sufficientemente sostenute dallo sforzo per equipaggiare i nostri partner, e il gruppo Wagner lo ha usato a suo vantaggio, con le conseguenze devastanti che conosciamo per le popolazioni locali e la loro sicurezza", ha detto. "Dobbiamo quindi adeguare il nostro modo di lavorare. La Bussola strategica Ue dovrebbe consentirci di soddisfare le aspettative dei nostri partner con un addestramento e un equipaggiamento più mirati", ha aggiunto l'Alto rappresentante. (Beb)