Speciale difesa: Ucraina, generale tedesco Freuding, aiuti militari faranno la differenza

- Gli aiuti militari che la Germania fornisce all'Ucraina “faranno la differenza” per il Paese impegnato a respingere l'invasione russa. È quanto affermato dal generale di brigata dell'esercito tedesco Christian Freuding, direttore dell'Unità speciale per l'Ucraina del ministero della Difesa di Berlino. Nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”, Freuding ha confermato che, entro la fine di marzo, la Germania consegnerà all'ex repubblica sovietica carri armati Leopard 2 e mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder. Per il generale, questi aiuti consentiranno alle forze armate ucraine di “riprendere l'iniziativa”. Inoltre, il sostegno tedesco, a cui si aggiungono le munizioni, avrà un “effetto notevole” insieme agli impegni assunti da altri Stati occidentali a favore del Paese aggredito dalla Russia. Questi equipaggiamenti “faranno la differenza” per l'esercito di Kiev, ha evidenziato Freuding. Secondo il generale, la controffensiva ucraina “non potrà iniziare alle 8:00 del mattino del 2 aprile”, perché un simile passo deve essere ben ponderato e i nuovi sistemi d'arma occidentali devono prima entrare in servizio nell'esercito dell'ex repubblica sovietica. Freuding ha quindi osservato: “Non ci aspettiamo un'iniziativa da parte degli ucraini nei prossimi giorni, ma nei prossimi mesi”. (Geb)