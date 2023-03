Speciale difesa: Grecia-Italia, premier Mitsotakis incontra ministro Difesa Crosetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- È in programma questa sera ad Atene, in Grecia, un incontro tra il premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis, e il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. L’incontro è atteso intorno alle 19 locali (le 18 in Italia). (Gra)