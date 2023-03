Germania: movente religioso dietro la strage dei testimoni di Geova ad Amburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi è un movente religioso dietro la strage dei Testimoni di Geova avvenuta nella serata del 9 marzo ad Amburgo, dove Philipp Fusz ha ucciso sette persone a colpi di pistola e ne ha ferite otto prima di suicidarsi con la stessa arma. È la conclusione a cui giunge la perizia commissionata dalla polizia della città-Stato a Peter Neumann, professore di Studi sulla sicurezza presso il King's College di Londra e fondatore del Centro internazionale per lo studio della radicalizzazione (Icsr). Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, che ha visionato il documento, l'analisi si è basata sul libro pubblicato da Fusz, già adepto del culto dei Testimoni di Geova, “La verità su Dio, Gesù Cristo e Satana”. Dal testo emerge come l'odio per le comunità religiose cristiane sia il movente più plausibile per la sparatoria di Amburgo. Secondo Neumann, Fusz era un “fanatico religioso”, convinto che le diverse fedi nascondessero la verità ai propri clienti. Il volume contiene anche opinioni antidemocratiche. Tuttavia, risultano “infondate” le ipotesi secondo cui l'omicida sarebbe stato un estremista di destra. In particolare, Fusz sosteneva la legittimità degli omicidi di massa su mandato di Dio, descriveva come atto divino la persecuzione degli ebrei ed esaltava Adolf Hitler come strumento di Cristo. (segue) (Geb)