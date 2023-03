Germania: movente religioso dietro la strage dei testimoni di Geova ad Amburgo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della sparatoria, le autorità di Amburgo avevano ricevuto una lettera anonima il cui autore avvertiva della pericolosità di Fusz ed esortava a verificare se il suo stato di salute mentale gli permettesse di detenere il porto d'armi. L'informatore aggiungeva che il futuro assassino aveva esposto le proprie “manie” in un volume. Le autorità non hanno ritenuto tali avvertimenti sufficienti per il ritiro della licenza, ma hanno comunque effettuato dei controlli su Fusz senza riscontrare prove della sua pericolosità. Dalle verifiche è stato escluso “La verità su Dio, Gesù Cristo e Satana”, perché non disponibile per gli inquirenti che lo avevano cercato senza successo sul web. A seguito della sparatoria del 9 marzo, il capo della polizia di Amburgo Ralf Martin Meyer ha dichiarato che sul libro si sarebbe potuta basare la procedura per il ritiro del porto d'armi di Fusz. (Geb)