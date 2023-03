Russia-Cina: Xi giunto al Cremlino per partecipare ai colloqui con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping è giunto al Cremlino per partecipare ai colloqui con il suo omologo russo, Vladimir Putin. Lo ha riferito l'agenzia di stampa" Ria Novosti". Come aveva riferito in precedenza il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, dopo la cerimonia dell'incontro ufficiale si terranno negoziati bilaterali, in cui dalla parte russa parteciperanno anche il vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitrij Medvedev, il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov e la direttrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina. Successivamente, è prevista la firma di documenti congiunti, al termine della quale Putin e Xi rilasceranno delle dichiarazioni alla stampa. (Rum)