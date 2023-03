Ue: Mennuni (Fd'I), Italia finalmente protagonista in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente Giorgia Meloni per essere venuta qui per un'informativa prima di recarsi al Consiglio europeo: ciò testimonia l'importanza e la centralità che questo governo intende restituire al Parlamento e al ruolo dello stesso. Un passaggio preliminare oltremodo importante perché oltremodo importanti sono le questioni che verranno affrontate in Consiglio europeo". Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni, in Aula a palazzo Madama, al termine delle comunicazioni di Giorgia Meloni sul Consiglio europeo. "Il presidente Meloni vola a Bruxelles con proposte concrete, sulle quali il governo ha lavorato affinché il punto di vista italiano abbia l'attenzione che merita in Europa. E questa è una rilevante novità. In passato, infatti, l'Italia non aveva voce, rimaneva spettatrice supina di decisioni non condivisibili, contrarie al nostro interesse nazionale. Siamo assolutamente sicuri che tale impegno porterà risultati alla nostra nazione", ha concluso Mennuni.(Rin)