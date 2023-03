Latina: pineta di Castelforte intitolata a Pietro Ingrao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerimonia di intitolazione, questa mattina, della pineta Pietro Ingrao. "Un evento che entra a pieno titolo nella storia della Città di Castelforte" si legge in una nota. All'iniziativa "hanno partecipato studenti e il Maestro Ambrogio Sparagna che ha entusiasmato tutti i presenti. Al termine la festa si è conclusa con un pic-nic di buon augurio per l'inizio della primavera. Il sindaco nel suo intervento dopo aver tracciato un profilo del Presidente Ingrao ha colto l'opportunità per ricordare tutte le vittime della mafia e invitare i partecipanti allo stand della Giornata nazionale della Gentilezza dei Nuovi Nati. Molto coinvolgente l'intervento di Chiara Ingrao che ha ricordato alcuni tratti della figura paterna". (Com)