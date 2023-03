Ue-Canada: Confagricoltura, bene decisione governo su ratifica accordo Ceta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura esprime soddisfazione per la decisione del governo di procedere alla ratifica del Ceta, l'accordo tra Unione europea e Canada entrato in vigore in via provvisoria nel settembre del 2017. L'Organizzazione degli imprenditori agricoli ha sempre sostenuto l'intesa, che si è rivelata positiva non solo dal punto di vista commerciale, ma anche nel contesto macroeconomico e politico. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea alla scadenza dei cinque anni dalla firma dell'accordo, ci sono state significative ricadute per l'economia e per i consumatori: gli scambi bilaterali e bidirezionali di merci tra la Ue e il Canada sono aumentati del 31 per cento negli ultimi cinque anni, raggiungendo i 60 miliardi di euro. Per l'Italia la crescita delle esportazioni verso il Canada è stata del 36,3 per cento, toccando nel 2021 quota 7 miliardi. E il Paese è diventato la nostra decima destinazione al di fuori della UE, con una quota di mercato che è salita da 1,03 a 1,16. Tra le voci più performanti dell'export tricolore figura proprio l'agroalimentare, con aumenti di oltre l'80 per cento in cinque anni nell'ortofrutta trasformata e del 24 per cento nel comparto bevande, alcolici e aceto, e del 20 per cento in quello dei formaggi. (segue) (Com)