Ue-Canada: Confagricoltura, bene decisione governo su ratifica accordo Ceta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo l'export di beni ha tratto vantaggio dall'accordo, che prevede l'eliminazione della quasi totalità dei dazi sulle merci, l'accesso preferenziale al mercato dei servizi e la collaborazione tra i firmatari per il riconoscimento delle indicazioni di origine protetta (le 41 tutelate dal Ceta coprono il 90 per cento del fatturato annuo dell'export di prodotti a denominazione d'origine), nonché provvedimenti volti a facilitare gli investimenti, la reciproca partecipazione delle imprese alle gare d'appalto pubbliche e la mobilità dei lavoratori. Dal 2018 si sono registrati, infatti, significativi flussi di investimenti italiani diretti in Canada (in media annua, 500 milioni di euro tra il 2018 e il 2021, contro 153 milioni nel periodo 2014-2017). "Gli ultimi dati relativi all'accordo Unione europea-Canada dimostrano che l'unica strada perseguibile per rilanciare l'export, in base a principi di reciprocità ed equilibrio tra le parti, è quella dei negoziati bilaterali – commenta il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti -. L'alternativa, in seguito alla difficoltà di intese regolate dalla Wto, finisce per essere quella dei rapporti di forza basati sull'imposizione di dazi e sulle inevitabili misure di ritorsione." (Com)