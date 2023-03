Ue: Gasparri (FI), si decida a tutelare casa, industria e confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistiamo stupiti a un'Europa in cui qualcuno deve aver confuso il contenuto delle cartelline, 'cose da fare' e 'cose da non fare'. Penso ad esempio alla direttiva sulla casa, che va profondamente rivista, o al tema dello stop alle auto con motori a combustione, che prevede tempi improponibili. Il mandato che oggi diamo al governo è, perciò, a rimettere le carte a posto, affinché in Ue si prendano, finalmente, le decisioni giuste a difesa della casa, del lavoro, dell'industria". Lo ha detto il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula sulle comunicazioni del premier Meloni in vista del prossimo Consiglio Ue. "Non è possibile che gli Usa spendano centinaia di miliardi di dollari per sostenere le loro industrie mentre in Europa si dichiara guerra a ogni artigiano, nel sospetto che riceva aiuti di Stato - ha proseguito -. Dobbiamo difendere le nostre imprese e l'economia dalla concorrenza sleale della Cina, imporre la minimum tax ai giganti del web, tutelare l'ambiente in modo sostenibile e praticabile. Quanto all'Ucraina, sta accadendo quello che temeva il presidente Berlusconi: si sta gettando la Russia tra le braccia della Cina. Abbiamo fatto e faremo la nostra parte per il popolo ucraino, ma l'Ue si deve pur dare l'obiettivo di un dialogo per la pace, o vogliamo lasciare questo compito ad altri? L'auspicio, in vista delle prossime europee, è che ci sia una maggioranza di centrodestra per difendere i nostri produttori, i nostri confini, le nostre case e il futuro dell'Italia", ha concluso. (Rin)