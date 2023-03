Ucraina: commissario per i diritti umani, 15 bambini ritornati dai territori occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha ottenuto il ritorno di 15 minorenni insieme alle loro madri e ai rappresentanti legali dai territori temporaneamente occupati. A renderlo noto il commissario per i diritti umani ucraino, Dmytro Lubinets. In un messaggio su Telegram Lubinets ha specificato i bambini sono ritornati dalle città delle regioni di Kharkiv e Kherson, che erano state conquistate dalla Russia all'inizio del 2022. In totale, secondo l'Ufficio nazionale di informazioni, 308 bambini sono tornati nel territorio dell'Ucraina. (Kiu)