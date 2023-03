Legalità: Valditara, cultura passa da contrasto ad ogni forma di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura della legalità passa dalla cultura della responsabilità e quindi anche dal contrasto nei confronti di ogni forma di violenza e contrasto al bullismo, fenomeno che produce danni gravi a chi lo subisce, sia psichici che fisici. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, oggi a Venezia in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. “Per quanto mi riguarda – ha poi proseguito - farò di tutto perché nelle scuole possa tornare la cultura del rispetto verso i docenti, i presidi, gli studenti ma anche verso i beni pubblici. La cultura della violenza e della legalità va contrastata, non ci potrà mai essere spazio nella scuola per chi ha un atteggiamento ambiguo e colluso con organizzazioni criminali e che abbiano a che fare con organizzazioni mafiose. La nostra libertà tutti i giorni viene difesa e resa possibile grazie al sacrificio di tanti eroi” ha poi concluso. (Rev)