Serbia-Italia: Tajani, prossima sede Simest a Belgrado dimostra attenzione e affetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura della prima sede all’estero di Simest proprio in Serbia dimostra “l’attenzione e l’affetto” della parte italiana per questo Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una conferenza stampa congiunta con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in occasione del Business forum Italia-Serbia oggi a Belgrado. “E’ dimostrazione di attenzione e affetto ai serbi ma anche alle imprese italiane, che non verranno sole ma saranno accompagnate dal governo italiano”, ha detto Tajani. (Seb)