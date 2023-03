Bangladesh: Hasina, “siamo con chi sostiene il nostro sviluppo, Cina, Usa o India”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina, Russia e Myanmar sono alcuni dei temi affrontati dalla prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, in un’intervista all’emittente televisiva statunitense “Cnn”. La premier, rispondendo a una domanda del giornalista Richard Quest, ha negato che Dacca si stia avvicinando “troppo” a Pechino. “Siamo vicini a tutti: Cina, Stati Uniti o India. Siamo con chi sostiene il nostro sviluppo”, ha spiegato. “Non siamo dipendenti da nessuno” e “siamo molto attenti nel contrarre prestiti per lo sviluppo”, ha sottolineato, ricordando che la maggior parte dei finanziamenti sono stati ricevuti da istituzioni internazionali come la Banca mondiale e la Banca asiatica di sviluppo (Abd). “I nostri prestiti cinesi sono molto bassi”, ha sintetizzato, respingendo paragoni con lo Sri Lanka o altri Paesi. (segue) (Inn)